職籃T1桃園雲豹啦啦隊「電豹女」隊員Wendy（林宛璇）擁有亮麗外表與魔鬼身材，與百萬Youtuber「反骨男孩」孫生有過一段情，目前維持好友關係。近日，Wendy被粉絲問到分手後心情時，她坦言「每天醉生夢死」，直到後來轉念後才好起來，也在提問中親揭理想型與2底線。

Wendy近日在IG限時動態與粉絲互動，被問及剛分手時的心情以及如何調適， 她直言那陣子非常難過，每天都過得醉生夢死，不是喝酒就是瘋狂出國散心，後來就突然轉念，不想繼續自暴自棄，轉而將重心放在事業上，心情自然而然就調適過來，如今她是發自內心過的很快樂。

此外，有粉絲問她喜歡的男生類型，Wendy透露欣賞牙齒整齊、乾淨、會運動的人，特別要對她好，不要太摳也不要脾氣差，而且對理想型的底線便是「不要動手跟不要偷吃」。Wendy也希望大家可以少問及這類問題，怕會被說在炒話題。

Wendy回答粉絲問題。(圖/Wendy IG)

事實上，孫生感性表示與Wendy分手後現在都還在調整自己的狀態，還不會想跟其他異性相處，自己在夜深人靜時會想起對方，也懷念過去兩人一搭一唱的日子，還有泰國遊時在路邊散步、共餐的時光等，孫生提到這次分手之所以沒有將Wendy追回來，是擔心沒有辦法變成她所想要的樣子，但他也像Wendy喊話「騎士還在原地守候妳！」