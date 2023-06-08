今年1月3日登錄興櫃掛牌的悠遊卡公司，是前台北市長柯文哲在去年九合一大選前火速批准通過，沒想到柯市府還在議會休會期間突襲，於大選後批准市府及捷運公司辦理投控公司實物減資換發取得悠遊卡公司股份，並同意「爾後補辦預算」，有可能會因此稀釋市府股權，對此蔣萬安8日表示，他滿驚訝的，此重大決策在新舊政府交接時完成程序，很難沒有疑慮。

依據台北市政府提供資料，顯示台北悠遊卡公司於去年12月21在台北市政府看守政府階段，突然提出該公司股票申請掛牌上興櫃一案，據聞蔣萬安市長於12月25日就任後，得知前市府在大選完後的12月6日立即批示減資、分散股權、趕辦上興櫃，甚感不以為然。

蔣萬安今上午出席南門市場百粽宴活動，會前受訪被問及此事，蔣表示，「其實我滿驚訝的」，因為悠遊卡興櫃這麼重大的決策是在新市府上任前不久，選在議會休會以及新舊政府交接時完成程序，對市府、議會來講很難沒有疑慮，所以他也要求祕書長邀集悠遊卡公司、交通局以及法務局等相關單位全面了解。