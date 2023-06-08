有些人天生講話就非常幽默，總是能讓身旁的人感到非常開心，《科技紫微網》運勢專欄指出，天秤座、牡羊座、射手座、獅子座是幽默大師而且講話很有笑點，社交場合中只要有他們在，氣氛能保持在最高點，並且充滿歡笑聲。

▍天秤座

天秤座擅長交際、反應又快，只要眾人的目光集中在他們身上，就能馬上展現風趣活潑的一面。天秤座平時就涉獵多方知識，能引領對方進入建構的情境，接著再突然蹦出意料之外的笑點，讓大家聽得樂在其中。

▍牡羊座

牡羊座的個性雖然有點幼稚，喜歡瞎起鬨，但是該有的反應都會到位，不太會「句點」別人，跟他們聊天是一件快樂的事情。他們不但會分享最新的笑點，炒熱現場氣氛，一時興起還會展現演技，既幽默又自然。

▍射手座

說到射手座，他們簡直就是天生的笑點王，有些事明明很令人氣憤，從他們嘴裡講出來就特別有趣，而且由於心胸開闊，他們並不怕把自己的糗事講出來和大家分享，只要跟射手座在一起，總是會充滿歡聲笑語。

▍獅子座

別看獅子座平時霸氣十足，其實在朋友或長輩面前有著健談、愛說笑的一面，就連設計笑點，獅子座也要搞得很霸氣，他們不屑一般的網路梗，一定會加入自己的想法，改編成更好的版本，才能一出口就給眾人留下深刻印象。