畢業季將至，不少新鮮人求職在意收入、工作穩定性，例如根據勞動部調查111年15至29歲青年勞工就業狀況，初次就業時最在意的關鍵因素，分別是工作穩定性（64%）、薪資及福利（62.8%）、通勤方便（47.2%），也有不少人希望能在職場學習到知識技能（45.8%）。信義房屋作為屢獲國內外獎項、長期致力ESG領域的上市企業，無論在薪資、發展性，甚至「工作地點離家近」等面向，提供新鮮人完整且友善的待遇，「青年不窮忙」不再是口號！

信義房屋是全台直營的上市公司，資本額達73億，提供新鮮人好的薪資福利、制度化的升遷管道，也依同仁職級進行客製化的「職涯發展培育計畫」，提供線上、線下的必修及選修課程，最重要的是「晉升沒有雙黃線」，不乏有24歲同仁選上店主管、30歲選上區主管的少年將才紀錄。

長春龍江店店長廖翊如正是30歲前就選上店主管的例子之一。北漂的廖翊如，大學畢業後在台北找到一份上班族的工作，雖然經常性加班，但薪水與付出卻不成正比，使她下定決心轉換跑道至信義房屋，挑戰業務工作，「付出都有回報」讓她在工作中感受到滿滿的成就感，即使新人期間難免有不懂、挫折的時候，公司「手心向下」的互助氛圍，總能找到同事詢問解惑。

除了實現買房、參選店主管等個人目標，廖翊如也從服務客戶中，得到成就感來源。曾有一位高齡8旬的爺爺想將一戶2樓房子出售，但因自己就住在1樓，希望買方能夠是個好相處的鄰居，無奈其他房仲業者找來的買方，他都不是很滿意，且還被逼著做決定，無助之下，爺爺深夜還躲在公園不敢回家，就怕被其他業者「堵到」；所幸，廖翊如發揮信義房屋直營優勢，快速、精準掌握買賣雙方需求，順利找到最適合的買方，這才替爺爺解決了大難題。

除了能有健全穩定的發展外，信義房屋前6個月5萬元的保障薪資，更是優於勞動部調查青年勞工平均3.4萬元薪資的水準。勇於投資人才是信義房屋始終致力的目標，提供完善新人期間扎實的專業知能培訓，轉正後通常都能獲得不錯的業績表現，爭取更優的薪資獎勵；信義房屋內部統計，據信義房屋近三年內部薪資統計數據，業務同仁首年年薪最高可達115萬，後續依職級晉升不僅基本底薪調升，加上各項達標獎金，年薪有望達到百萬至千萬。另外，每年也提撥公司稅後盈餘1／3作為年終獎金，績優同仁還享海外旅遊補助，以及25萬起跳至上百萬元不等的留任獎勵金。

此外，新鮮人在意的「通勤方便」也能做到！信義房屋表示，面試階段，會詢問求職者偏好的分店區域，優先安排至該區面試，如果順利錄取，雖然仍以公司分派為主，但原則上都會盡量符合求職者意願；對從事房仲業務工作的新鮮人來說，離家近不僅是通勤方便，更是能快速了解商圈環境，有助於入職後介紹與開發物件，並與社區居民維繫良好關係，對職涯人脈發展也是一大幫助！