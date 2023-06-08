解放軍055型驅逐艦首艦「南昌」艦

中方科學家透露，已著手打造最強的艦載雷達，能從數以千計公里外發現來襲的飛彈，而這可能改變全球海上軍力平衡。

據《南華早報》（South China Morning Post）7日報導，參與研究專案的科學家說，裝備這雷達的軍艦能偵測遠達4,500公里外的來襲彈道飛彈，而這距離相當於從中國南方到澳洲北部。

此外，研究人員在《電機與控制學報》（Electric Machines and Control）上發表的論文中說，這款雷達還能追蹤3,500公里內，或約遠達關島的多個目標。

由哈爾濱理工大學副教授孫東陽領導的團隊說，已著手打造的第一套相關雷達適合安裝在解放軍新型戰艦上。研究人員指出，儘管地球曲線可能影響視線，但空前提升搜尋和追蹤利將賦予中方海軍重大優勢。

多數軍艦上雷達的工作範圍都只有幾百公里，受到需要龐大電力的限制，但研究人員說，他們已克服相關問題，讓這雷達系統適合安裝在擁有電力推進系統的較新型軍艦上。

此外，論文中說，新一代「有源相控陣雷達」（Active Phased Array Radar, APAR）是由「數以萬計」收發器組成，數量遠超過較常見的裝置。而每個收發陣列都能像獨立雷達般收發訊號。當這些單元一起運作時，就能產生高達 30百萬瓦的脈衝電磁信號，足以破壞現有任何軍艦的電子設備。

1名未參與專案的北京雷達科學家說，直到最近，在戰艦上安裝 30百萬瓦雷達的想法「聽來多少還是像科幻小說」。