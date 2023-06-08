美道瓊工業指數30日上漲91.74點，漲幅0.27％，收33,665.02點；S&P 500指數下跌16.33點，跌幅0.38％，收4,267.52點；NASDAQ指數下跌171.52點，跌幅1.29％，收13,104.90點；費城半導體指數下跌11.17點，跌幅0.32％，收3,477.17點。

群益投顧表示，市場對Fed暫停升息樂觀情緒轉趨謹慎，大型科技股領跌，四大指數收盤僅道瓊工業小漲。五大科技股多重挫3％～4％。半導體AMD、輝達領跌。

整體來看，台股偏多趨勢不變，有利指數挑戰萬七，但須適度補量，建議在大盤短多格局未變之前，繼續參考短期均線變化，換股操作因應，預估指數區間落在16,700～17,100點。

市場關注，AMD於14日將在台灣舉辦資料中心與人工智慧技術發表會，由執行長蘇姿丰親自主持，加速處理器APU MI300是一大焦點，預計今年第4季上市，與輝達H100正面交鋒，可望繼續為AI題材挹注熱度。

另在經濟數據部分，台灣5月出口金額361.3億美元，較上月增0.5％，但較去年同期減少14.1％。各出口產品類別僅資通與視聽產品呈現正成長11.9％。財政部預估最快今年9月、最慢11月可望轉正。

凱基投顧表示，台股日KD指標高檔走強，化解集中市場量價、指標背離的疑慮，短多格局或將延續，上檔壓力提升至整數關卡17,000點，成交金額維持於3,000億元附近，將最有利於短多延續。

操作上可留意AI伺服器、散熱、半導體設備（CoWoS）、銅箔基板、砷化鎵，以及5月營收亮眼的個股，非金電由於電子成交比重沒有大幅攀升，觀光族群包括旅行社、飯店、餐飲及文創等持續有亮眼表現。