隨著天氣日漸炎熱，高雄市農業局動保處抓蛇業務有增加趨勢，不過大蛇竟然掛在車後逛大街，且是高雄市政府農業局委外補蜂抓蛇的休旅車，民眾看見網袋內裝著大蛇一陣驚呼，表示「這．．．．有點誇張！？」高雄市農業局動保處表示，目前正在了解中，稍晚會做出回應。

最近氣溫炎熱、天氣乾燥，讓不少蛇類提早出沒，高雄市農業局動保處接獲通報捕蛇案也隨之增多，不過1輛農業局委外補蜂抓蛇的休旅車上後方車桿竟然懸掛著一袋蛇，行經在車來人往的街上，當場嚇壞路人。

網友拍下照片後上「高雄大小事」社群網站，直呼太誇張，隨後引起其他網友熱議，紛紛調侃「過手了、趕去山產店」、「在車內會怕怕啦，還是掛外面吧」、「感覺不專業」、「給蛇日光浴」、「夭壽，這樣蛇會曬死吧，殘害生命」、「在車內會熱死？」、「我看到是蛇對嗎？」。

高雄市農業局動保處今早接獲該訊息，處長葉坤松表示，目前此案正在積極了解中，晚點會做出回覆。