曾姓女子在臉書上爆料，地球公民基金會執行長蔡中岳10多年前對她性騷擾。（取自曾女臉書，已獲授權／袁庭堯高雄傳真）

一名曾在環團界工作的曾姓女子7日在臉書爆料，10多年前曾遭現任地球公民基金會執行長蔡中岳摟腰、摸腿性騷擾。曾女控訴，當時蔡中岳藉著一場公開會議、座位擁擠之勢對她摟腰摸大腿。事件後她向同事私下反應，卻得到「很多人喜歡他」、「應該還好」、「相忍為國」的勸慰。該事件直到去年3月才在環團大老們的見證下開了調解會，蔡中岳稱「不記得了」，最後不了了之。

記者嘗試致電、發臉書私訊與蔡中岳聯繫，但截至發稿時，仍未獲回應。

曾女10多年前在地球公民基金會工作，負責花蓮、台東的相關工作。曾女表示，當時蔡中岳是她的直屬主管，2人參加一場公開會議，並肩而坐。當時因為人多，蔡中岳的手竟直接穿過椅子、以「攔腰勾肩搭背」的方式觸摸她的腰與大腿。

曾女說，第一次她挪動身體表示拒絕，但會議人太多，無人察覺異狀，只能以這種姿勢、退無可退，幾乎以被半摟腰的形式在桌面下頭皮發麻開完整場會。

曾女強調，她與蔡中岳相識於大三，都是花蓮人，一開始他是她眼中的明星學長，深夜有煩心事也會打電話商量，曾經是很要好的朋友。但這份濾鏡，在一同工作之後很迅速的就被打破。在那場不知道開了多久的會議，她更是「窒息又難堪」。

曾女表示，早在此前，蔡中岳無視過度親密的肢體距離她都會拉開。事發當時她已有男友，更與蔡中岳的女友熟識，對蔡中岳的行為感到震驚、無法置信。

「他的形象跟人緣太好了，沒有人會站在我這邊，這種恐懼佔據我全身。」曾女事後私下向女同事尋求援助，卻得到「妳確定嗎？真的有碰到嗎？」，「好吧就算有，應該也還好，不小心碰到的吧？妳知道中岳他很重要，相忍為國，妳懂吧？妳再想想」、「正常啊很多人喜歡他啊」的答案。

曾女說，事發後，隨之而來的是蔡中岳對她的辦公室霸凌與冷暴力。離職後，她仍在環團界打拼，但陰影始終揮之不去，也不斷受到相關人士的影響，身心健康都受到極大壓力。後來在惜根台灣協會秘書長林子淩的協助下，去年3月16日召開協調會，出席的人有時任地球公民執行長李根政、時任副執行長蔡中岳、以及律師，針對性騷擾、不當解雇、辦公室霸凌、造謠等事件調解。

調解會上，蔡中岳用上社工的技巧，說著聽著她的遭遇，表示他感同身受、感覺難過，但他「不記得了」。曾女控訴，很多歷歷在目的事情，不只性騷擾，別的團體都記得，但蔡中岳跟李根政雙眼相視一笑，異口同聲的說「你記得嗎？」，蔡中岳笑著回答「抱歉，我真的不記得了」，讓曾女無言以對。

「打完最後一個字仍害怕不已。我什麼都沒有做錯，對吧，我是真的覺得不舒服，也躲了。也努力說了」，「十幾年，我卻一直無法宣之於口。這個圈子的多重標準，隨時都要給人崩潰碎光的感覺了」。

曾女最後強調，希望地球公民正視與反省對她所犯的錯誤，還稱「受害者不只她」。

許多網友在該文下方力挺「妳沒有錯，很勇敢」，促成調解會的林子凌也留言「我也還在等中岳及根政當初承諾要做調查的後續回應，直接間接都提醒過，沒有回音」。