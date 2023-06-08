女星王思佳先前身陷假包風波，公開驗包結果時還哭到說不出話，不過沉寂多時後，如今再度滿血回歸，昨(7日)直播開箱新包包時，被網友酸「COOO包」哪買時，回復嗆辣風格反擊對方，對此，網紅陳沂忍不住開酸，立刻掀起網友熱議。

王思佳日前直播開箱新包包時，先是反問網友：「有要看購證嗎」，先是得意表示是品牌送的，所以沒有購證，接著指出：「其他女人臉上的忌妒不論有多重，老娘都揹的動」，最後不忘強調：「自己是吃忌妒長大的」，隨後更在instagram限時動態發文，並在全黑圖寫上：「我一向只關注比我優秀的人，所以我也享受被關注的感覺」，依舊不改昔日的「嗆辣風格」。

王思佳instagram限時動態發文。(圖／pinksophia0818 IG)

陳沂發文開酸王思佳。(圖／陳沂臉書)

對此，陳沂忍不住開酸：「所以大家要嫉妒她什麼？有滿屋子的假貨，還敢理所當然『炫富』的勇氣嗎？還是被發現炫的都是假貨，還繼續裝死硬拗到底的精神呢？這嘴臉真是太『cooo』了」，早在日前，陳沂曾揪出王思佳直播中的諸多疑點，不僅引以為傲的飾品都不見了，連背景也看不到整面包包牆，接著質問：「還是沒有解釋怎麼回事啊」，王思佳則是在直播中回應：「房子越換越大間，背景本來就會換」。

眼見王思佳一貫的嗆辣風格，網友紛紛留言：「臉皮實在有夠厚的」、「一直不承認不道歉的臉，不知道在跩什麼」、「可能真的需要錢，臉皮不重要了」、「要面子的人才不會檢討，因為檢討就等於承認了」。