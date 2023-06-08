網紅Youtuber蔡阿嘎因拍影片批評日本五大雷店而被炎上，消息傳回日本引來當地媒體報導，也使部分日本網友不滿，但有網友緩頰口味好壞本來就是個人主觀自由。而來台發展多年的日籍藝人三木奮，過去上節目曾表示，來台灣後被台人說話太直接、沒禮貌而嚇壞，他還遇過小黃司機直接問他收入多少，讓他原地驚呆。

「漫才少爺」三木奮是日本吉本興業的搞笑藝人，2015年來台發展並Long Stay，先前他上《新聞挖挖哇》分享被台日文化差異嚇到的經驗，常有外國人來台認為台灣人說話太婉轉，令人不知道是否是拒絕，其他來賓則認為比起台灣人，日本人說話才更婉轉，三木奮則坦言日本人被問到難回答的問題通常會說：「ええと（音近A斗）」，但其實就是婉拒、不要的意思，但為了禮貌都不會直接說出來。

【精華版】台灣人講話太直接？日本人傻眼這件事讓他原地嚇到

三木奮進一步說，在他眼裡台灣人反而說話「太直接」，常會直接問東西好不好吃、工作職業、甚至是收入薪水，但這些其實在日本都是不太好回答的問題，尤其是對第一次見面的陌生人絕對不能問薪水，但他卻曾被司機先生詢問月薪，讓他相當尷尬。

三木奮說，自己後來誠實告訴司機，結果對方竟回他「很少」，讓三木奮笑說：「太沒禮貌了，我也是嚇到了」，而一旁的欣西亞補充，自己的外籍老公也曾被她爸爸「步步逼問」收入的方式嚇到，她回憶當時自己的爸爸先問她老公是不是收入有10萬，見他老公點頭會再問：「那有15萬嗎？」，用套話的方式得到想要的答案，讓欣西亞的老公回家後也坦言有點莫名其妙。