為鼓勵勞工朋友在職進修、培養第二專長，市府將於7月10日至9月14日，在勞工育樂中心舉辦「勞工學苑」，共計10項研習課程涵蓋職場能力、語言學習、電腦資訊及手做技藝4大類型，自12日上午9點開放網路報名。

新竹市長高虹安說，培養不同技能、持續多元學習，隨著產業趨勢與時俱進，並結合興趣與專長，將有助於職涯長期發展。市府辦理為期10週的「勞工學苑」，精心規劃10項職場實用課程，協助培育多元專長，無論是就業、轉職皆有加分效果，在職者亦能培養興趣、提升專業能力。

市府指出，今年勞工學苑開設10項課程，包含職場溝通技巧、Excel實務，更結合時下最夯需求，開設新媒體數位行銷必學的手機海報與短片製作及多媒體影音剪輯等，不僅可培養第二專長，甚至能開啟創業新契機，更推出商用英語、唱歌學日語及生活韓語等國際語言課程，提升國際競爭力。

市府勞工處表示，為支持勞工朋友工作與生活平衡，植物藝術創意美學課程以輕鬆愉快的學習方式踏入花藝設計生活美學，認識花材，培養美感，更能陶冶性情、訓練集中力、有助減壓及增進個人修養；另有凝膠美甲沙龍班，即使是初學者，都能做出專業級的美甲造型。

勞工處提醒，勞工學苑以網路報名為主，自6月12日上午9時起開放線上報名，名額有限、額滿為止。設籍或工作地於竹市之勞工或工會會員皆可報名，共計10項課程，每人限報名1項課程，上課時間皆為平日晚間，方便勞工及青年朋友下班後進修。