胸腔科醫師蘇一峰分享，中重症臨床患者使用的第三代抗生素「Ertapenem」因為藥價被狂砍，原廠決定明年退出台灣，以後就算自費想買這款藥，恐怕也買不到。引起網友討論，不少人怒喊，台灣小老百姓的命不值錢？

胸腔科醫師蘇一峰昨天在臉書粉專上分享，中重症感染的臨床患者使用第三代的抗生素「Ertapenem」，專門殺死抗藥性ESBL細菌，結果因為藥價從原本的1811元殺到651元，原廠決定明年退出台灣。

蘇一峰開玩笑說，這個狀況劇就像是健保喊說「價格不爽可以不要賣！」結果國外的大藥廠聽了以後就說「好的！」

貼文引起網友討論，「台灣小老百姓的命不值？」、「藥價從1811元殺到651元，房價都不敢這樣砍半殺價」、「跟藥廠砍3折價，誰賣你？真的是拿台灣人的命當酬碼」、「揮霍的是台灣人民的性命」。蘇一峰也補充說，簡單來說就是之後藥廠根本就不進貨，民眾就算願意自費，也買不到這款藥喔！

不過也有網友表示，沒了這款藥，之後應該會有其他具有相同功效的藥物取代吧？大家沒必要這麼恐慌。