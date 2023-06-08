58歲李先生因工作需長時間久坐並使用電腦，日前突然感到左側上肢明顯麻痛，嚴重到無法維持姿勢，經中國醫藥大學北港附設媽祖醫院中醫師張益銓檢查，研判肇因為頸部神經根性壓迫，經針灸治療後改善超過8成，張益銓提醒，四肢麻痛也可能是糖尿病引起，民眾若出現四肢麻痛情況，最好盡速就醫。

張益銓表示，李先生上半身頸椎排列錯位、稍有駝背，且進行壓頂試驗，下壓過程中有症狀加重情況，表示病情可能肇因於頸部神經根性壓迫，因此建議除針灸治療，再至西醫進行X光檢查以進一步釐清，最後確認是支配左側上肢的神經受到壓迫。

李先生經過為期3個月、每周2次針灸治療後，症狀改善超過8成，上臂與前臂的麻痛情況已很少發生，頸部與肩部因為麻木疼痛的活動不利也因此緩解，可勝任常規工作，部分症狀僅在較勞累時會有輕度表現。

張益銓說，李先生雖有明顯改善，但其工作需久坐長期使用電腦，此類族群容易出現不自覺聳肩、頸部往螢幕前伸、夾胸、駝背、圓肩等外觀表現，長期在此姿勢下，亦會導致對應肌肉的緊繃或無力、頸椎排列錯位，日久可能導致上肢麻痛，或成為神經受到壓迫的主要或加重原因。

張益銓建議民眾若有上肢麻痛情況，應每天維持挺胸、夾背、收下巴的姿勢伸展，避免問題發生或惡化，雖然針灸治療能夠有效改善此類問題所造成的不適，但日常生活習慣的調整，以及配合正確的伸展與矯正運動，方能穩妥的控制與穩定病情。

張益銓指出，手麻或痠痛的治療關鍵是鑑別造成症狀的部位，部分患者的症狀可能受到糖尿病等內科問題所影響，四肢末梢出現麻痛現象，一般因糖尿病引起的多發性神經病變多為雙側，或是四肢末梢同時發生。總而言之，民眾若有四肢麻痛情況，建議盡速就醫查明病因，以利進一步對症治療。