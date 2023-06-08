闖超商當場眾指侵落單女 高雄變態惡狼上訴駁回慘賠百萬

高雄鳳山某超商驚傳隨機性侵，37歲李姓男子凌晨在超商內見1名女子落單，上前搭訕未果，竟當場強行推倒女子、拉扯內褲指侵得逞逃逸。3個小時後李男又大膽回到同超商行竊，遭制伏逮捕。一審判李男2年6月、賠償30萬元，高雄高分院8日宣判，刑期不變，民事須再賠70萬元。

李男去年7月5日凌晨2時進入鳳山區某家超商，見1名女子獨自坐在超商內用餐，便上前搭訕。李男遭到拒絕後，竟想把女子拉出店外。女子不從，2人發生拉扯。

衝突之間，李男利用身材優勢，直接撲倒女子，值班女店員見狀馬上報警，李男竟趁店員報警時，直接扯開女子衣褲、以手指侵犯得逞。店員與其他客人大吼制止，李男才倉皇逃離現場。

當日凌晨5時，李男大膽返回同超商，先在店外鬼祟觀察有無異狀，還調整自己的口罩，接著入內偷竊1瓶麥香紅茶與1包口香糖，沒結帳就想跑。楊姓員警當時正在現場做筆錄，看出李男行跡詭異、正準備上前盤查時，竟遭李男出拳攻擊，楊男和李男扭打成一團，還好優勢警力即時趕到支援，眾人用辣椒水成功制伏李男，將他帶回警局調查。

李男到案後否認性侵，移送地檢署複訊時一度承認有磨蹭被害女子臀部、用手撫摸女子下體，但偵查中又改口否認。

李男胞兄應訊時表示，超商監視器畫面中的男子確實就是自己的弟弟，但不知道他為什麼會這樣做，這真的不像弟弟平常會做的事情。

一審法官審酌李男認罪，並有思覺失調症，輕判2年6月，民事部分須賠償30萬元。李男不服上訴，高雄高分院認為原審量刑並無不妥，駁回上訴，但民事部分另須賠償70萬元，全案仍可上訴。