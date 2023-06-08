立法院長游錫堃今接受《POP撞新聞》廣播節目專訪，主持人黃暐瀚問游明年是總統大選，台灣未來要走什麼樣的路，游錫堃表示，台灣應該要走穩健的路線，讓友邦放心挺我們，不要挑釁；游錫堃也提到，人民防衛意識很重要，對於台灣安全要有信心，要表達防衛意識很堅強，人家問戰爭要怎麼辦？要有信心，不要怕怕的，人家就不敢打過來。

游錫堃表示，雖然他一直說「台灣要變成正常國家」，但正常國家有很多定義，最重要是成為國際承認的國家；他也提到，國家正常化有很多工作，包含法制面，他舉例，像最近的性騷擾，這個社會共同反省，未來一定會得到改善。

游錫堃指出，他最了解性騷擾，台灣的政策怎麼來，如果沒有公元2000政黨輪替，就沒那麼快，因為換黨執政，因為婦女權益很重要，當時行政院長是唐飛，阿扁總統請他當婦女權益基金會的召集人，4個月後他卸任，後來自己當行政院長也當了召集人，平權的法律都是在那時候開始推的。

游錫堃說，他主持過很多法案，都是從那時候開始，制度面一直往前，但人的習慣和文化沒有那麼快，才發生現在這樣的事情，民主國家偉大就是這樣，這個要社會共同反省，未來一定會得到改善。

他表示，受害者或婦女勇於發言，講出來整個社會反省，讓年輕女性不會再遭遇到這樣的待遇，民主可貴就是這樣，但是大家會想，台灣性騷擾怎麼這麼嚴重，但這個曝光在社會反省後，就會有改善，他也跟祕書長說立法院還沒人有講，是不是行政人員也可能有這樣事情，也跟祕書長說制度面如何改變，這就是民主政治的可貴。

黃暐瀚詢問，台灣想進入聯合國，但中國大陸卻會卡住這件事情，還要努力多少年？游錫堃說，每日都要進步，像是立法進步，都能讓台灣變成正常國家，每日點滴累積，不是一步就已經國家正常，是每天都在進步，就像不久前日本在G7，他們就重申要幫助台灣，公開拿出來說，這個就是不斷改變。