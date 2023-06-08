近來天氣炎熱，許多人會喝冰水解渴，但中醫師表示，此時喝冰水會讓人越喝越渴，且傷害脾胃功能、影響身體代謝能力，導致體內濕氣堆積、水腫，讓人「喝水都會胖」。中醫師建議，此時可吃3種消暑清涼的食物，包括扁蒲、小黃瓜、鳳梨。

花蓮慈濟醫院中醫部醫師林諭臨在粉專表示，夏天的「暑熱」就是中醫領域的「濕熱」，通常要靠「脾胃」來調解，脾胃可代謝多餘水分及熱量，調節人體的溼熱，脾胃較弱者會在夏天食慾不振、消化不良、腹漲，因此容易煩燥、疲倦後，還容易引發溼疹。

他表示，中醫不主張飲用冰或生冷飲食，消暑清涼不應靠冰品或冷飲。因為人體即可調節溫度，若長期飲用冰品，會抑制身體調節熱量的能力，導致不易排熱排濕，因而感覺冰水越喝越熱、越喝越渴。

因此，即使冰水不含熱量，但會傷害脾胃功能，影響身體調節與代謝的能力，使得體內積聚濕氣、讓人水腫，因此「連喝水都會胖」。

他分享夏季消暑清涼的3種食物，例如較開胃的蔬果，如扁蒲（即俗稱的蒲仔）可消暑利水、可清熱利水的小黃瓜，及富含鳳梨酵素、可以養護脾胃的鳳梨。

他並建議民眾，此時曬太陽、養護人體的陽氣頗為重要，但應選擇清晨或傍晚時曬太陽、運動，既可以吸收陽氣養護身體，還可避免過度曝曬。