日本4月份經常帳順差達1.9兆日圓，約135.8億美元，優於市場預估值1.66兆日圓，至於3月的盈餘則是2.3兆日圓。日本政府解釋，日圓走弱加上全球利率上升，幫忙推升日本海外證券投資的初次所得（primary income）。

與以往不同，日本目前經常帳的初次所得中，已有從國外資本市場獲取，漸漸取代由商品與服務銷售的趨勢。同時，4月初次所得達3兆日圓，完全可以填補貿易赤字1130億日圓的缺口。

在過去1年期間，日本經常帳飽受進口能源成本飆升，以及日圓疲弱不堪所造成的虧損殘害。近年來，日本也不再享有出口大國的盛名，部分原因是日企已將生產作業移轉至海外，故國外投資已成為日本政府獲利的主要來源之一。

在經濟成長方面，由於日本公司與消費者都不吝於支出，雖然出口表現遜色，但今年前3個月的GDP季增年率由初步預測1.6%，一舉增至2.7%，遠高於市場預估值1.9%。

日本去年第3季的經濟是負成長1.5%，但所幸第4季小幅成長0.4%，免於進入技術性衰退階段。若是跟去年第4季相比，今年第1季增加0.7%，也比初值0.4%，以及預估值0.5%要優。

從上周財務省的數據得知，日本製造業者的支出增幅創2015年以來最大，達1.4%，高於初估0.9%。占日本GDP過半以上的民眾消費也增加0.5%，略低於初估0.6%。