桃園市八德區介壽路上的千葉火鍋今早傳出火警，許多民眾瞧見建物冒出濃濃黑煙，由於千葉火鍋日前曾公告，自1日起閉關修整，引起在地民眾關心。消防局接獲通報後趕往現場，起火點位於1樓廚房後方的儲藏室，燃燒面積約20平方公尺，詳細起火原因仍有待調查。

千葉火鍋介壽店今早冒出陣陣濃煙，嚇壞周遭民眾，該火鍋店日前才在臉書公告「華麗變身中，敬請期待，老闆說要做就要做最新的，6／1起閉關整修」。豈料8日就傳出火警，網友紛紛留言「不是才說要整修內部？用燒的比較快嗎？」、「火勢很大欸，希望人員平安」、「燒的很臭」。

消防局獲報趕抵現場救火，發現起火點位於1樓廚房後方儲藏室，所幸目前火勢已被撲滅。（桃園市消防局提供／陳夢茹桃園傳真）

消防局表示，8時39分接獲通報指稱位於介壽路二段上的千葉火鍋有火警，該火鍋店因整修中所以目前處於停業狀態。抵達現場後發現起火層位在第1層，燃燒1樓廚房後方儲藏室約20平方公尺，現場無堆放危險物品，無財損也沒有人員受困、受傷，總計出動20名消防人員協助救災，目前火勢已經熄滅，詳細起火原因還有待調查釐清。