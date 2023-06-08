近日大陸全國人大常委會和國務院相繼公開了2023年度立法工作計畫，在備受關注的稅收領域，增值稅法和關稅法成為今年立法重點，而近年持續被關注討論地的個人所得稅法修訂和房地產稅立法均未涉及。

為了落實稅收法定原則，近年大陸加快稅收立法進程，目前18個稅種中已有12個完成立法任務，剩下的增值稅、關稅、房地產稅等成為稅收立法中「難啃的骨頭」。其中第一大稅種增值稅法在去年底首次提請了人大審議，按照立法工作計畫，今年8月將進行二審。

根據第一財經報導，去年底增值稅法草案公開對外徵求意見後，今年4月全國人大共收到了400多條意見。全國人大常委會法制工作委員會發言人臧鐵偉對這些意見歸納後，說明主要集中在4個方面。第一是完善增值稅的徵稅範圍；二是進一步優化稅率結構；三是規範立法授權，進一步明確相關規定；四是與當前增值稅政策規定做好銜接。

中國政法大學財稅法研究中心主任施正文表示，今年是十四屆全國人大及其常委會依法履職的第一年，多部重要稅收法律將在今年審議或預備審議，也認為今年稅收立法重點在增值稅法二審和關稅法一審，第一大稅種增值稅立法最快有望在今年獲通過。而考慮到今年經濟社會形勢，穩字當頭，立法計畫未提個稅法修訂和房地產稅法，這意味著今年應該不會推進個稅改革和房地產稅改革試點。