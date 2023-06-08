籌設11年的「法務部調查局中和調查園區」，將於今年底竣工，未來調查局鑑識科學處、新北市調查處、北部地區機動工作站、國家安全維護工作站將進駐，調查局長王俊力為確保工程順利、明（9）日將與勞動部職業安全衛生署前往工地視察。

調查局指出，調查局中和調查園區大樓是調查局嶄新的情報業務園區，辦公大樓興建工程預計於今年底本體建築竣工，興建過程中進行「營造五化作業、無人機工地應用、日式施工架搭設、工地BIM應用、高空作業車、管理智慧化及工地無線通信應用」等最新安全施工程序。

調查局指出，中和調查園區自2009年起，籌備約11年，2020年12月30日開工動土，預計於今年12月底完工建物本體工程。該園區將成為維護國家安全的關鍵屏障

中和園區未來將由鑑識科學處、新北市調查處、北區機動工作站，以及國家安全維護工作站進駐，可解決4個單位長期以來辦公空間嚴重不足的問題。