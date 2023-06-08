民進黨北市議員張文潔辦公室的王姓員工，被爆料在擔任張父、前民進黨北市議員張茂楠辦公室主任時曾因性侵入獄，不料出獄後又回到議會工作，搞得議會女性人心惶惶。對此，張文潔和張茂楠說明是給更生人機會，但許多民眾並不買帳，甚至有人直言民進黨簡直就是犯罪者的神山。

針對王姓員工的爭議，根據《中國時報》報導，張茂楠坦言王男確實曾替他工作，對方服刑後他想給更生人一個機會，因此讓王回來替女兒、現任議員張文潔開車，但若社會氛圍覺得不妥，就會請其離開；張文潔則告訴《聯合報》，王男犯罪後已接受懲罰，由於許多更生人不敢走出來，所以讓他擔任司機單純是想給予工作機會。

但是對於張家父女的說法，多數民眾並不認同，有人痛批，台灣的禮義廉恥被民進黨搞到蕩然無存，連基本道德都已淪喪；還有網友酸，這根本是嚴以律人、寬以待己；甚至有人形容，對犯罪者來說，民進黨根本是他們的神山。

不過，也有民眾表示，其實社會不反對給更生人機會，只是政治人物的身分尷尬，即使能通過他們自己人的考驗，也難以抵擋輿論質疑。