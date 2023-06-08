伊朗日前公開展示了射程達1400公里、時速可達13至15馬赫國產「法塔赫」（Fattah）新型高超音速飛彈。對此，國安會前副祕書長楊永明預言，「法塔赫」飛彈的出現，可能會改變中東地區的戰略平衡。

Iran Fattah's hypersonic missile warhead hit the target with great precision. pic.twitter.com/KZy7fw0H5w — KNN NEWS WORLD (@KNN_NEWS_) June 6, 2023

據《耶路撒冷郵報》（Jerusalem Post）6日報導，「法塔赫」飛彈能規避並摧毀防空系統，報導並援引伊朗《法爾斯通訊社》（Fars News Agency）說法，該飛彈配備了可移動的次級噴嘴，並使用固態火箭推進劑，使其能夠達到高速，並在地球大氣層內外進行各種機動。

楊永明昨（7）日在中天政論節目《頭條開講》指出，自1979年伊朗爆發伊斯蘭革命、時任國王巴勒維被推翻後，美國的輿論就一直視伊朗為中東最主要的敵人。他提到，伊朗號稱「法塔赫」飛彈的速度可達到音速的15倍，若數據屬實，以色列的防空系統恐無法攔截它，此飛彈可能會改變中東地區的戰略平衡。

楊永明指出，以色列被外界認為可能擁有核武，作為抗衡伊朗與沙烏地阿拉伯的力量，伊朗與沙國則擁有可與以國核武對抗的飛彈與戰機，這是種極特殊的戰略平衡，但現在「法塔赫」飛彈的出現，可能會改變現有情況。

另外，前空軍副司令張延廷昨也在政論節目《新聞大白話》提到，愛國者防空飛彈最快速度僅有4.2倍音速，要想攔截音速達15倍的「法塔赫」飛彈，難度會非常高，此外，要用雷達鎖定速度這麼快的飛彈，也會有問題。