媒體人夏韻芬日前才傳出被詐騙集團拿來當詐騙廣告，夏近期發現自己再度被詐騙集團盜圖拿來當廣告，跟臉書檢舉也沒用。國民黨立委李貴敏批評，蔡政府追加13億預算，組打詐國家隊，就連被害人自行檢舉下架這麼簡單的事都做不到？錢到底花去哪？

夏韻芬指出，他的照片不斷被盜用，文章越寫越狗血，連周邊朋友都按讚了，「我不斷不斷被詐騙集團凌遲，報警、求助立委、找臉書檢舉，都無解」，他說不管誰要選總統，麻煩拿出解決詐騙辦法，這麼簡單事都做不到，這一票投不下去。

李貴敏說，可以感受到夏的無奈、傷心和氣憤。對於行政部門的無為，以致詐騙集團肆無忌憚、為所欲為，以及眾多被害人的無助與傷害，真的令人無法接受。

李貴敏提到，對比前幾天，同樣是名人詐騙案，NVIDIA 創辦人黃仁勳遭冒名「黃仁勳股票交流群」廣告行騙，警方立即全面追查，詐騙廣告立即下架，正如同幾個月前金管會主委黃天牧遭冒名行詐騙時神速行動相似。可見，行政部門扼止冒名詐騙並非「不能」，而是「不為」。

李貴敏質疑，差別待遇的理由和基礎是什麼？中華民國憲法不是保障人人平等嗎？什麼時候人民才能享受和官員們和貴賓們一樣的待遇？乖乖納稅的升斗小民祗能屈辱、受害又求助無門的理由又在那裡？請綠官們出來說清楚、講明白。

李貴敏也質疑，政府不是一再成立打詐國家隊？預算也大筆大筆的花了？繼去年14億預算，今年不又再藉此框了13億的預算？究竟錢花那𥚃去了？就連被害人自行檢舉下架這麼簡單的事都做不到？為何到目前為止，政府絕大部分防詐機制都還是要人民自己提高警覺？

李貴敏痛批，台灣會淪落為詐騙天堂，政府對詐騙橫行束手無策，就像原始人遇上AI犯罪團伙，已淪為詐騙集團笑柄，但令人忍無可忍的是，不時傳出詐騙集團急著與新貴官員攀關係、交朋友、套交情的訊息，黑金氾濫一天比一天嚴重，試問，治安或詐騙問題始終不見有效治理，司法也離人民越來越遠，被害者權益何在？人民又如何自保？