今年前5月，北台灣新成屋、預售屋新建案平均每戶總價最低的區域是宜蘭冬山，平均每戶總價僅637.3萬元，且與去年同期相較，每戶總價減少近200萬元，減幅約23.8％。冬山新建案平均每戶總價能成為目前北台灣最低，一是區域行情還在2字頭，二是區內公寓、透天產品持續吹小宅風，以相對低總價吸引在地及鄰區的首購買盤。

在榜單排行第二的羅東，因市區生活機能較完善、剛性需求穩定及新供給稀缺等因素，近年新建案房價已達3字頭，為宜蘭地區最高檔。為貼合當地購屋族負擔能力，新建案多推出2至3房的公寓產品，讓區域平均每戶總價降至703.8萬元，比去年同期平均每戶總價約1,002.8萬元，減少近300萬元，減幅約29.8％。

桃園大溪、觀音當前新建案行情都在24萬元／坪左右，因此2、3房公寓產品的總價多能壓在一千萬元內，大溪今年新案基地多位於都計外區域，因此目前區域平均每戶總價僅約720.4萬元，較去年同期的1,036萬元，大減約三成。

觀音新推案豐沛且產品多元，從正常規格的透天案到公寓小宅案都有，不過受青埔特區拉抬，草漯重劃等區域行情上漲，連帶使觀音今年平均每戶總價來到987.4萬元，較去年同期上漲234.5萬元，漲幅達31.1％。

新竹新豐因全區房價還在2字頭，且新推案多為電梯公寓、華廈，成為今年新竹平均每戶總價少數還在一千萬元以內的區域；此區新建案的總價帶也不宜規劃過高，否則將打擊房市主力客群如工業區就業人口的購屋意願。