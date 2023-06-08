RISC-V處理器採用精簡指令集(RISC)原則的開源指令集架構(ISA)，與傳統的x86和Arm平台相比，其決定性優勢在於ISA的開源特性，企業可在RISC-V架構下自由修改並最佳化(IC架構)。

隨著RISC-V架構的Tinker V問世，也意味著華碩智慧物聯網持續精益求精，加速相關領域的技術研發與創新，為世界各地人們提供更便利高效的生活環境。

全新Tinker V搭載瑞薩電子(Renesas)的RZ/Five MPU微處理器，以及晶心科技的RISC-V AndesCore AX45MP單核心，可支援1.0 GHz的操作頻率，另具備廣泛的工業用途週邊，包括：GPIO、micro-USB、雙Gigabit乙太網路，一對控制器區域網路介面和兩個RS232 COM連接埠，同時還配置1GB內建記憶體，可選配的16GB eMMC，並能承受-20°C到60°C的寬溫。

針對Tinker V的推出，瑞薩電子(Renesas)企業基礎設施業務部副總加藤茂樹表示，「我們很高興與華碩合作，並一起見證我們的通用RZ/Five MPU微處理器如何為RISC-V在物聯網系統中的拓展做出貢獻。期待透過此次合作為客戶帶來更全面、基於RISC-V的MPU解決方案。」