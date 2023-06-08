第十四屆陸家嘴論壇今日（8日）舉行，中國國家金融監督管理總局局長李雲澤表示，中國金融業運行整體平穩，風險總體可控，要堅決消除監管空白和盲區。

李雲澤表示，防範化解金融風險是金融工作的永恆主題。近期國際銀行業接連發生風險事件，雖然對中國直接衝擊很小，但也有很強的警示意義。提高數位化智能化水平，真正做到「管住人、看住錢、紮牢制度防火牆」。打好風險處置「組合拳」，做實做細應急預案，完善常態化風險處置機制，多渠道充實處置資源，充分調動各方主動化險積極性。目前，中國金融業運行整體平穩，風險總體可控，中國完全有條件有信心有能力守牢不發生系統性金融風險底線。

當局將聚焦中國式現代化建設全過程，全面強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，切實提升監管的前瞻性、精準性、有效性和協同性，堅決消除監管的空白和盲區。持續整治金融市場亂象，重拳懲處嚴重違法違規行為，切實維護好金融消費者合法權益。

李雲澤表示，對外開放是中國長期堅持的基本國策，金融業開放的大門只會愈開愈大。近年來，金融領域先後推出50多條開放措施，取消外資股比限制，大幅減少了外資准入數量型門檻。中國將繼續堅持「引進來」和「走出去」並舉，穩步推進金融業高水平對外開放，持續打造市場化、法治化、國際化營商環境。