美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）6月7日表示，中國針對美國晶片商美光的審查禁售行為是不公平且出於「政治動機」，美國必將予以反制

美國之音報導，近幾個月來，幾家美國公司在中國面臨越來越多的審查，其中包括美國晶片製造商美光科技公司（Micron Technology Inc）。中國網路空間監管機構在5月份表示，美光科技公司將被禁止向關鍵基礎設施運營商出售其產品。

報導說，商業團體警告，中國越來越多地使用出境禁令，對外國盡職調查公司施加壓力，以及中國新出臺的反間諜法的模糊措辭。中國的反間諜法禁止傳輸任何與國家安全有關的資訊，並擴大對間諜活動的定義。

伯恩斯直言，近幾個月來，中國當局挑出了五家美國公司：美光（Micron）、德勤（Deloitte）以及諮詢公司貝恩公司（Bain ＆ Company）、凱盛融英（Capvision）和明思集團（Mintz Group）。

伯恩斯透過視訊出席在華盛頓舉行的美國全球領導力聯盟（U.S. Global Leadership Coalition）論壇上批評，「這種事情不會發生在其他國家的公司身上，但發生在我們美國公司身上」。

伯恩斯強調，「它看起來本質上是政治性的。從中國人的角度來看，這看起來像是報復，這是錯誤的。顯然，我們將抵制這一點，我們將反制他們的行動」。

報導稱，中國領導人習近平自2012年上任以來一直強調國家安全，因為他對美國及其盟國的懷疑日益增長，這與北京關於向海外投資開放的訊號形成鮮明對比。

儘管美中關係因南海軍事活動、北京的人權記錄和技術競爭等爭端而惡化，拜登政府一直在推動加強與中國的接觸。

不過，有中國官員們抱怨說，華盛頓已將數百家中國公司置於美國的各種制裁之下或者放在了出口禁令名單上。

報導指出，伯恩斯稱，美國正在限制美國公司向中國出售先進半導體等技術的能力，以免幫助中國軍方能力的提升。「我們在競爭的同時，重要的是我們要管理競爭，使其有限制和障礙，而且這始終是一場和平的競爭」。