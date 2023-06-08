省會城市是大陸城鎮化體系的重要一環，在2022年省會城市的經濟數據都已揭曉之後，根據整體彙整數據顯示，去年大陸GDP突破兆元（人民幣，下同）規模的省會城市仍為11個，其中武漢超越杭州升至省會第三名。在省會城市首位度（經濟總量占所在省份的比重）方面，有8個省會GDP占全省比重超過1／3。

根據第一財經報導，數據顯示2022年，大陸27個省會城市中GDP超過兆元的省會城市仍為11個，分別為廣州、成都、武漢、杭州、南京、長沙、鄭州、福州、濟南、合肥和西安，其中廣州和成都GDP超過了2兆元。

與上一年相比，今年省會城市中，GDP第三的城市發生了變化。武漢在2019年之後首次超過杭州，重新回到省會城市GDP第三位。

但雖然武漢GDP超過了杭州，但也僅領先杭州113.43億元，兩市之間的差距很小。另一方面，從2023年的經濟目標來看，杭州提出GDP增長5％以上，武漢也提出GDP目標增長6.5％以上。整體來看，今年這兩市GDP總量都有望突破2兆元大關。

從省會城市的首位度來看，有9個省會的首位度超過30％，比上一年少一個。主要原因是去年部分省會城市受疫情影響較大，經濟增速明顯低於全省的增速。在疫情防控措施優化後，這些省會城市的占全省的比重也有望回升。

另外從數據顯示，有8個省會首位度超過了33.33％)，分別是長春、銀川、西寧、成都、武漢、拉薩、西安、哈爾濱，這些城市全部來自中西部地區。