獲封「最美星二代」的李㼈女兒李紫嫣，除憑藉亮麗外型2020年以女團「PER6IX」出道外，在學業上表現也相當不錯，目前正就讀師大國文系，近期她在社群上宣布，確定參加全新的女團選秀節目《未來少女》，消息一出引起外界熱議，而她公開的宣傳美照，也吸引上千粉絲前來朝聖。

李紫嫣日前在個人IG上宣布，將與昔日團體「PER6IX」成員申力安、彭名慧、林采婕組隊參賽，照片中，可見有著一張瓜子臉及水汪汪大眼的她，放下一頭及胸長髮，身穿白色背心，文中向大家介紹自己的新身分就是「未來少女的紫嫣」。

接著，她也提到，外界對於自己外貌的評論，表示目前的自己可能還是隻醜小鴨，但會力換掉身上黑黑髒髒的羽毛，「期待有一天能在大家的目光和舞台上傾瀉而下的白光中，如天鵝一般的引頸昂首」也希望粉絲可以支持她「在阿紫的天鵝湖中見證我的蛻變，我會努力成為你們的驕傲的」。

事實上，李紫嫣自出道以來，就經常因出眾的美貌受到外界關注，她先前生日時發出身穿高中制服的回眸照，更被網友大讚「有點像年輕的江祖平」；如今她宣佈參加選秀節目，讓粉絲相當期待她在節目上的表現「等待妳的蛻變」。