為了抑制不斷上升的通貨膨脹，美國聯準會從去年開始採取激烈升息行動，雖然成功讓通膨趨於平穩，但後續也爆出經濟衰退及企業接連破產的危機，數據顯示，今年前5個月的破產率已經來達到2010年後的新高，零售業受到的衝擊最為嚴重。

CNN報導，截至今年5月美國一共有超過286家企業在今年申請破產，是2010年後的新高，光是5月就有54家企業宣告破產，比4月的52家還要多，狀況並沒有好轉。

受災最嚴重的產業是零售業，主因來自於消費者在高利率時代下，決定縮減支出。有趣的是，即使經濟衰退隱憂仍存在，但美股仍展現驚人的彈性，包括多個族群都從去年的災難中反彈，過去一周更因為債務上限危機落幕，市場獲得動力向上推進。

金融集團Charles Schwab高級投資研究經理Kevin Gordon表示，「目前的情況比牛市和熊市二元對立更為微妙，有點像是“鴨子划水”的市場，代表股票表面上看起來很不錯且平靜，但下面有很多波動。」

事實上，從標普500指數的狀況就可以觀察到，大部分的公司仍相當掙扎，Kevin Gordon說：「例如輝達、谷歌母公司Alphabet等大型科技股及人工智慧公司的股票持續飆升，但景氣循環股或規模較小的企業正在遭受苦難。」