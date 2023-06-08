美國國會兩院兩黨4名議員7日致函美國國務卿布林肯，對邀請香港特首李家超前往美國參加亞太經濟合作會議（APEC）的計劃表示關切，並表示不能允許李家超訪問美國。

美國之音引述路透社報導，共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）、民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）、共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）和民主黨眾議員麥高文（Jim McGovern）聯名寫信給布林肯，做出上述敦促。

聯名信表示，「我們寫信對你計劃邀請香港特別行政長官李家超參加11月在舊金山舉行的亞太經濟合作會議領導人會議的計劃表示關切。由於香港政府2019年暴力鎮壓和平抗議者，邀請李家超特首參加APEC會議向全世界的人權侵犯者發出了一個可怕的訊號。」

信中提到，2020年，美國政府對包括時任香港保安局局長李家超在內的香港高官實施了制裁，原因是當局使用暴力對付反對香港國安法的和平抗議者；美國財政部當時指稱他參與在香港「脅迫、逮捕、拘留或監禁」反對國安法的抗議者。

四位議員在信中說，「我們沮喪地獲悉，拜登行政當局計劃豁免針對李特首的制裁，允許他入境美國參加APEC會議。」

美國國務院對路透社說，美國期盼主持APEC峰會，但是參加APEC經濟體領導人會議週的邀請「目前還沒有最後敲定」。

上個月，李家超在香港對媒體說，美國有義務邀請香港參加有21個成員經濟體的APEC領導人會議。