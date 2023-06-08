為了放寬外籍幫傭的申請，國民黨立委溫玉霞、王鴻薇數次召開外籍移工問題公聽會，與勞動部次長李俊俋等人在立法院做政策溝通，希望透過放寬解決職業婦女的困擾，但王昨（7）日爆料，多數行政院性平委員的態度卻是反對放寬，讓她忍不住批「簡直莫名其妙！」

王鴻薇表示，她之所以支持放寬外籍幫傭申請，是希望藉此解決職業婦女照顧小孩及家中老人的困擾，但政府希望提高婦女勞動參與率，還鼓勵育齡婦女多生小孩來解決少子化危機，卻又在外籍幫傭申請上設下高難度障礙，根本與相關政策背道而馳。

「簡直莫名其妙！」王鴻薇爆料，勞動部在討論時也表達支持放寬，但卻稱行政院多數性平委員持反對意見，讓王質疑廣大職業婦女的權利被幾位性平委員所扼殺，被自以為是的保護本籍婦女勞工的理由，造成這麼多職業婦女的痛苦。

此外，王鴻薇認為，中重度身心障礙者本屬於弱勢，想找到可以照顧的本籍看護，會有過於沉重的負擔，但申請外籍看護每個月又需負擔一筆就業安定費，因此也應該研究，將中重度障礙者的就業安定費取消或降低。