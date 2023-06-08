高雄72歲邱施婦人因體重減輕，前往阮綜合醫院腸胃科就診，腸胃科發現婦人腎臟有嚴重的水腫，轉往泌尿科主任蔡秉儒門診。一開始婦人隱匿血尿症狀，在蔡秉儒不停追問下婦人才承認自己已血尿1年，都喝感冒糖漿緩解症狀，檢查發現，婦人的左邊腎臟與輸尿管交界有一顆約2公分的腫瘤，已是上泌尿道上皮癌第3期，經手術切除左邊腎臟及輸尿管後，婦人才緩解血尿症狀。

邱施婦人已經停經20年，卻在某天發現自己下體開始會出血，但婦人並不覺得是血尿症狀，而且也不願就醫，只靠藥局販賣的感冒糖漿緩解症狀，一喝就是1年，但血尿症狀並未停止。

直到婦人體重開始大幅減輕，婦人以為是腸胃問題，才前往阮綜合醫院腸胃科就診，沒想到腸胃科醫師發現婦人左邊腎臟有嚴重水腫情形，趕緊將婦人轉往尿科檢查，蔡秉儒經檢查發現，婦人左邊腎臟與輸尿管交界處有一顆約2公分大小的腫瘤，且切片結果為惡性腫瘤。

由於上泌尿道上皮癌的症狀最為明顯的就是血尿，因此蔡秉儒詢問婦人有無血尿狀況，婦人因為害羞及病識感不足始終否認，但在蔡秉儒追問之下，婦人才承認自己已血尿1年。

蔡秉儒利用手術切除婦人左邊腎臟及輸尿管，檢驗發現已經是上泌尿道上皮癌第3期，經手術切除後，婦人的血尿症狀也得以緩解。

蔡秉儒說明，上泌尿道上皮癌初期症狀多為無痛性尿出血，但由於症狀輕微，經常會被人忽略，都認為是腎臟發炎或泌尿道發炎，直到切片檢查才會驚覺大事不妙，因此若民眾有出現尿出血症狀，務必前往就醫，確認是否為惡性腫瘤作祟，或是其他相關癌症症狀。