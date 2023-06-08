加拿大野火煙霧南下，導致紐約市空氣品質淪為全球最糟，整座城市壟罩在橘紅色霧霾之下。

加拿大森林野火引發的濃煙向南飄散，紐約市淪為「全球空氣品質最糟」城市，整座城市被橘紅色霧霾壟罩，PM2.5濃度超標15倍，另外有數據顯示，待在紐約24小時猶如狂吸22根菸，空氣中瀰漫著刺鼻氣味，觀光客表示在紐約遊覽感覺「令人窒息」、「容易累」。

綜合美媒CNBC、《紐約時報》（New York Times）、英國《每日郵報》（Daily Mail）等報導，加拿大正在經歷史上最慘野火季節，全國超過400起森林野火仍在持續燃燒，野火引發的煙霧向南越境、飄向美國，紐約市尤其受害嚴重，據瑞士空氣品質追蹤評台「IQAir」，自6日晚間9時起，紐約市空氣品質淪為全球最糟，超越杜拜、德里、巴基斯坦拉合爾（Lahore）等過往空污大城。

圖為紐約市東河（East River）7日景象。（圖／路透社）

The George Washington Bridge between New York and New Jersey pic.twitter.com/F3MlxmqTCi — BNO News (@BNONews) June 7, 2023

空氣品質追蹤平台「AirNow」一度測到紐約市空氣品質指數（AQI）衝破400，「IQAir」則是測到342，空氣品質已達到「危險」等級。

圖為紐約世界貿易中心一號大樓（One World Trade Center）上空7日景象。（圖／美聯社）

野火煙霧會釋放誘發民眾氣喘及支氣管炎的PM2.5，紐約市的PM2.5濃度已超越世界衛生組織（WHO）標準15倍。另外《每日郵報》指出，數據顯示，待在紐約24小時相當於吸了22根菸。

Monday afternoon vs. Wednesday afternoon in NYC as Canadian wildfire smoke chokes the city.https://t.co/tRGSasZ8gi



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空氣品質指數低於50被視為「良好」等級，100以上「對敏感族群不健康」，超過150為「不健康」，可能會讓一般大眾出現症狀，超過300則是「危險」等級。截至截稿時，紐約市的空氣品質指數已回落至264，空氣品質仍是全球最糟，為「非常不健康」等級。

圖為7日自由女神像被黑煙及霧霾壟罩。（圖／路透社）

紐約市7日壟罩在一片橘紅色濃霧之中，空氣中瀰漫著燃燒營火的刺鼻氣味，宛如置身末日，當地學校並未停課，但已暫停戶外課程，紐約市長侯可（Kathy Hochul）宣布將發放100萬個N95口罩。

圖為紐約市7日景象。（圖／美聯社）

54歲當地人哈爾金（Dani Harkin）對著窗外表示，「煙霧就像停滯了，沒有微風」，這個景象讓她回想起911，「聞起來就像911。」

圖為紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）7日壟罩在橘色霧霾中的景象。（圖／美聯社）

和家人大老遠從印度來紐約觀光的梅塔（Rishabh Mehta）相當失望，「我們就算登上觀景台也看不到建築物，令人窒息，我們沒辦法走太遠，一直走會容易累。」

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