曾參加益智節目獲得總冠軍的身心科名醫孔繁錦，被控前年4月間在新北市三重區身心科診所內性侵女病患，最高法院駁回孔的上訴，依強制性交罪將他判處有期徒刑4年確定，孔須入獄服刑。

孔繁錦是孔子第74代子孫，因獲得益智節目冠軍，被外界封為「全台最聰明醫師」，加上時常對時事、醫學議題發表看法，經常登上媒體版面。

判決指出，孔繁錦2021年4月16日10點多，在他新北市三重區診所後方休息室，利用看診獨處之機會，恃體格優勢，不顧女病患言語制止及推開其手的拒絕表示，以手指她強制性交得逞，並在她不斷地抵抗，撞倒後方的點滴架發出劇烈聲響後，才停手並放開她，離開休息室。

新北地方法院一審及台灣高等法院二審認定，依據被害女子前後一致且無瑕疵之指述，佐以其貼身衣物內層上緣微物男性Y染色體DNA-STR型別檢測之鑑定結果，孔男顯非無意間可能碰觸之處，且證據與被害女子指述情節相符，足徵她指述之真實性。

此外，孔男在案發當天與被害人電話對話中，向她表示「我要跟妳說對不起」、「保證以後不會不敢不能再犯了」，更非通常醫病關係所能想像，綜觀這些卷證資料，足以認定孔的犯罪，將他判處4年有期徒刑，他提上訴，最高法院駁回確定。

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