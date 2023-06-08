美國前副總統彭斯今天宣布，將在共和黨總統候選人提名戰中挑戰前總統川普，過去多年堅定效忠川普的他抨擊川普在2021年國會大廈遇襲事件中扮演的角色。

綜合路透社和法新社報導，彭斯（Mike Pence）在愛荷華州發表參選演說時，對川普捲入美國國會山莊暴動一事發出迄今最強烈的譴責。2021年1月6日，川普支持者因不滿2020年總統大選結果，強行闖入國會大廈，企圖阻止國會認證民主黨籍的拜登勝選。

彭斯說：「我認為任何將自己凌駕於憲法之上的人，絕不應成為美國總統；任何要求他人把他們置於憲法之上的人，絕不該再次成為美國總統。」

除了彭斯，新澤西州前州長克里斯蒂（Chris Christie）昨天宣布角逐2024年總統大選，北達科他州長柏根（Doug Burgum）也跟進，將共和黨初選人數推升至兩位數。

在美國，副總統與其任職時的總統競爭下屆白宮寶座的情況極為罕見，在美國歷史上也只發生過寥寥數次。不過，根據路透社/易普索（Reuters/Ipsos）5月公布的民調，彭斯支持率僅5%，落後川普44個百分點，還有許多努力空間。

今天年滿64歲的彭斯正式投入共和黨總統候選人初選戰場，與川普等人爭奪入主白宮的門票，但從目前情勢觀察，這場提名戰基本上是川普和佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）兩人之間的競爭。

彭斯是保守派基督徒，他的競選活動大多將集中在愛荷華州。愛荷華州的共和黨選民中有許多福音派人士，彭斯希望在愛州的強勢表現能為他帶來動力，提高他的支持度。

在川普入主白宮的4年動蕩時間裡，彭斯不斷為一再捲入醜聞的川普辯護。

但在拜登於2020年總統大選擊敗川普後，當時兼任聯邦參議院議長的彭斯拒絕推翻拜登勝選結果，引發川普和其支持者不滿。

彭斯表示，他沒有憲法權力干預選舉結果。川普的支持者在2021年1月6日闖入國會山莊引發暴動，迫使彭斯、國會議員和工作人員緊急避難。

彭斯今天在愛荷華州對支持者說：「正如我多次所說的那樣，在那個決定性的日子，川普總統的魯莽言論危及了我的家人及所有身在國會大廈的人的安全。」

彭斯說：「美國人民有權知道，那一天，川普總統要求我在他和憲法之間做出選擇。現在，選民也將面臨同樣的選擇。我選擇了憲法，而我永遠都會這麼做。」（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1120608