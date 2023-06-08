台水公司考量暑假將至，恆春半島熱門觀光地點用水需求提升，為能穩定供水，將辦理「溪墘橋（南側）改建工程暨石牛溪橋送水管連接工程」，為此，恆春全鎮、滿州全鄉、牡丹四林村、以及車城保力村、統埔村等地，將於14日早上8點至15日早上7點停水，計有9500戶受影響，台水呼籲民眾在停水前6小時完成儲水。

台水指出，近年國內觀光旅遊蓬勃發展，其中恆春、墾丁地區更是暑假期間熱門觀光地點，為滿足恆春、墾丁、鵝鑾鼻等地區觀光旺季用水需求及提升區域供水穩定，將積極辦理「溪墘橋(南側)改建工程暨石牛溪橋送水管連接工程」。

台水說，因應工程需要，恆春全鎮、滿州全鄉、牡丹四林村、以及車城保力村、統埔村等地，將於14日早上8點至15日早上7點停水，共計停水23小時，含復水時間，但部分管末高地區、如滿州鄉響林村、長樂村，需延長15日晚間6點恢復正常供水，牡丹鄉四林村虎頭部落則須延至15日晚間10點。

台水說，此次停水預計有9500戶受影響，為此，台水將於停水期間備妥水車，視民眾需求於停水地區巡迴提供免費取水服務，請停水區域內用戶善加利用，並請配合節約用水及預作儲水準備。

台水提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，至於在停水時間應關閉抽水機電源、慎防火警，而恢復供水時請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。