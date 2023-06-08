談到結核，我們通常會想到肺結核，但實際上結核菌也可能感染腸道。一位60歲男性長期腹脹並伴隨排便異常，因擔心罹患大腸癌而進行健檢，結果確診為「腸道結核桿菌感染」。禾馨民權內科診所醫師林相宏指出，腸結核是一種罕見且難以診斷的疾病，可能感染原因包括吞嚥感染的痰液或進食受污染的食物，或是肺結核通過血液進入腸道，需仰賴病理科和腸胃科醫師的高度警覺性，才有辦法獲取適當檢體來確定診斷。

醫生林相宏在臉書專頁發文表示，該患者主訴肚臍周圍長期有悶痛感，特別在食用甜食後不適感會加劇；此外，一天排便約2次，但外觀都不太成形，有時糞便顏色也會呈現深褐色，因此擔心罹患大腸癌。後來透過大腸鏡檢查，發現盲腸附近有些環狀潰瘍，切片檢查有肉芽腫變化，轉診後確定為腸道結核桿菌感染。幸好只要遵循良好的抗結核藥物治療，就可以康復，無需手術治療。

林相宏進一步解釋，腸結核實際上是一種罕見且難以診斷的疾病，僅佔結核病例的1～3％。徵兆和症狀通常不明顯，有時會出現慢性便秘或腹瀉、腹痛或糞便潛血陽性反應。可能的感染途徑，包括吞嚥感染的痰液或進食受污染的食物進入胃腸道，或是肺結核透過血液進入腸道。常常被誤認為大腸癌或盲腸炎，有時甚至需要進行手術才能確診。因此，對於此病情的懷疑，需要依賴病理科和腸胃科醫生的高度警覺性，才能取得適當的檢體來確定診斷。

根據衛福部疾病管制署官網資料顯示，結核病可以發生在人體任何器官或組織，如淋巴結、腦膜、胸膜、腎臟、骨骼、皮膚、消化道、泌尿生殖道等；在台灣比較常見的肺外結核是淋巴結核及骨結核，其次為結核性腦膜炎，肺外結核的發生率遠比肺結核來得低。