女駕駛拒檢並衝撞警用機車，趁員警及機車倒地時加速駛離。（圖截自臉書粉專記憶八德／陳夢茹桃園傳真）

桃園市八德區發生一起拒捕衝撞員警的案件，有名女駕駛形跡可疑遭員警盯上，豈料被盤查時還給假身分遭識破，駕車逃逸的過程中與貨車擦撞，女駕駛依舊拒檢甚至衝撞員警的警用機車後加速逃逸，使員警倒地造成小腿擦傷。警方表示，不容許不法行為挑戰公權力，已蒐集相關事證，待將人查緝到案後將移送地檢署偵辦。

對向車輛將行車紀錄器影片PO網，直呼昨天下午4點多在八德交流道旁，遇到1名女駕駛開著小轎車，先是擦撞貨車隨後拒捕還撞警用機車。引起民眾討論。有民眾認為，明明對方會造成警察受傷，警察卻只能開車門拔鑰匙，對現在的執政者越來越失望。另有人說，每次看到警察追逐、肉搏，都會想大喊你的槍、你的槍。

八德分局副分局長梁仲銘回應，大安派出所同仁於7日17時擔服勤務，在國道二號橋下發現1輛自小客車女駕駛形跡可疑，經上前實施攔檢盤查身分，由於女駕駛謊報身分遭警方識破，且立即欲駕車逃逸，警方見狀在後尾隨，過程中該車與同向自用小貨車發生擦撞仍然拒檢，意圖逃逸。

警方為避免危及其他用路人，打開車門喝令女駕駛下車，卻遭到女駕駛倒車衝撞警用機車，趁員警及機車倒地時加速駛離，造成值勤同仁右小腿擦挫傷。八德警分局表示，已蒐集相關事證，待將女駕駛查緝到案後，將依刑法妨害公務及肇事逃逸罪嫌移送桃園地檢署偵辦。另強調絕不容許不法行為挑戰公權力，對於維護社會治安責無旁貸，未來仍將持續嚴正執法。