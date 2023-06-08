性騷擾風波延燒，越來越多性騷擾受害者出面指控加害者惡行，台中市長盧秀燕今天表示，自己成長過程中也被性騷擾，到當了立委、市長，還是有色狼在合照時手就摸在她的屁股上，她當下後退一步，冷眼看對方制止，更表示，女生不需要受害、不用忍氣吞聲，姊妹們要勇敢對抗。

今天台中市議會市政總質詢，議員黃健豪詢問盧秀燕對性騷擾的態度，盧秀燕表示，自己是六都唯一女市長，對性騷零容忍，她也透露自己成長過程中被騷擾，甚至到當了立委、市長後還被摸屁股。

盧秀燕說，在成長過程中被性騷擾，但當時對性平的觀念較薄弱，且社會支撐不夠，被害人不敢講，色狼私下摸你一把或嘴巴講一些不乾不淨的話，不知道要怎麼舉證，才會壓抑這麼多年。且對方可能比你更有權有勢，在揭發過程中有很大的風險，可能被修理、考績差、各種被刁難。

盧秀燕也舉例，她進入媒體當記者後有了性平觀念，變得勇敢甚至強悍，有次過馬路時，在分隔島上遇到色狼不斷口頭騷擾，她當場就大罵色狼一頓，色狼嚇得不管還是紅燈就衝過馬路，當時她就知道，色狼很怕別人知道，要讓色狼工作不保、受到制裁。

盧秀燕說，從政後也遇到民眾用合照當掩護，實際上手卻在摸她的屁股，當下立刻退後一步，冷眼看著該民眾制止，呼籲姊姊妹妹碰到色狼要勇於對抗、貼他標籤，要挺身而出要勇敢，女生不需要受害、不需要忍氣吞聲。