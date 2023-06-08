桃園航空城為全台最大都市計畫開發案，機場園區與附近地區的區段徵收面積高達3148公頃，大量住民已搬遷，許多地區成為空城。近日民眾發現，后厝國小旁的大埤塘，飄出濃濃惡臭，影響師生上課品質。據了解是養魚民眾留下的大量豆渣，該處為交通部民航局轄管徵收範圍，桃園市地政局已通報民航局，將盡速會同民航局暸解狀況並討論處理方式。

桃園市大園區后厝國小周邊徵收地為交通部民航局轄管，地方盼加強管理，避免造成民眾生活困擾。（游吾和提供／蔡明亘桃園傳真）

市議員游吾和指出，近日后厝國小師生反映周遭空氣品質相當差，服務處派員到場了解，發現疑是一旁大埤塘的「前主人」將過去養魚的豆腐渣，留在池塘邊未妥善帶走處理，數量多達10桶，引發陣陣惡臭。他強調，這只是冰山一角，質疑民航局疏於管理，航空城徵收後地區還有許多管理亂象，包括出入道路、電力與宵小等問題，盼權責單位照顧尚未搬遷的民眾，避免對生活造成影響。

桃園市大園區后厝國小周邊徵收地為交通部民航局轄管，地方盼加強管理，避免造成民眾生活困擾。（游吾和提供／蔡明亘桃園傳真）

后厝國小校長王建興說，學校旁大池塘前2天飄出濃濃惡臭，今日雖氣味較淡，但仍聞得到臭味，部分廚餘桶甚至傾倒在道路上、水溝中，豆渣都被太陽曬乾了，且埤塘周邊樹下，還有民眾隨意丟棄的袋裝垃圾。此處搬遷戶多，成為空城近1年，到明年更多鄉親會搬走，屆時空屋會更多，盼加強管理。

桃園市航空城徵收區內出現民眾遺留下來的桶裝豆腐渣，引發惡臭造成附近學校師生困擾。（游吾和提供／蔡明亘桃園傳真）

地政局說明，已通報權管單位民航局，會盡速會同民航局瞭解狀況並討論處理方式。此外，目前航空城機場園區及附近地區的範圍，都各有保全人員24小時全天候辦理現地巡邏，民航局也有派駐人員在航空城聯合服務中心服務，考量尚未搬遷居民的生活環境，後續將研議提高巡邏密度，加強現地管理。