隨著端午節即將到來，民眾也會吃粽子應景，不過，傳統粽子熱量相對高，高雄市立小港醫院營養室主任侯孟伶就提醒，建議搭配青菜均衡，而針對咀嚼功能不佳的長輩，務必將肉粽切成好入口大小，可搭配勾芡湯來輔助，不要乾吞，淺嚐即可。

高雄市立小港醫院營養室主任侯孟伶說，粽子內餡多有糯米、花生、五花肉等料，提醒消化功能不佳的長輩，及有血脂、腎功能、糖尿病、尿酸的病患，要特別注意控制攝取，她提醒糯米因難消化，搭配青菜，營養才均衡。

另外，侯孟伶主任特別提醒，咀嚼功能不佳長輩，吞嚥過程須小心，建議淺嚐即可，且務必切成丁狀、一小口量，如果喝水會嗆咳者，湯水可以勾芡，或是透過醬汁輔助咀嚼，建議不要直接乾吞。

一顆肉粽熱量平均500大卡左右，侯孟伶也建議可自行動手製作健康肉粽，不一定要全糯米，可搭配不同五穀雜糧，幫助消化，但特別提醒有腎功能病人不能吃，因為含有較多的磷、鉀，對身體有負擔。

吃不完的粽子如果放進冰箱後，復熱時必須充分加熱，存放肉粽時應注意保存方式及保存期限，但還是不宜冰太久。