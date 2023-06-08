【全程字幕】談釣魚台惹議！柯文哲還原蘇澳漁民說法 斥「穿鑿附會」：沒說要犧牲主權 @ChinaTimes ​

針對台灣聲稱擁有主權的釣魚台，民眾黨主席、總統參選人柯文哲向日媒《NHK》表示，一般台灣人不是想要那塊土地，而是希望可以在那裡捕魚就好，言論引發外界質疑放棄主權。柯文哲7日在日本受訪批評，選舉到了就穿鑿附會，他從頭到尾都沒有要犧牲主權。

柯文哲指出，他是很務實處理問題，故事是這樣，有一次他去宜蘭蘇澳，跟漁民舉辦座談會，當地漁民一直抱怨說，到釣魚台地區捕魚，不是被驅趕就是被罰款，所以他們說，如果他有遇到日本政府高層，要跟日方拜託一下。

柯文哲說，這次來東京訪問，有個晚上跟日台交流協會會長、理事長有晚宴，他把這個訊息傳給對方，「我說那個有爭議後面處理，但你要先讓我們漁民去捕魚，先解決我們問題，所以我的故事就這麼簡單」，先解決目前漁民捕魚問題，至於有爭議問題再慢慢處理。

對於外界質疑，柯文哲到日本講一些討好日本的話，柯文哲說，對他來講，先解決老百姓面臨的問題，也就是先解決民生問題優先，「我也知道選舉到了一定要這樣，就是穿鑿附會、小事擴大，這我都理解」。

柯文哲說，但就好像講一大堆，漁民問題還是沒解決，你說一定要等到那些問題才解決，不知道幾年以後，問題是這段時間漁民捕魚問題怎麼解決，對他來講，還是很務實的解決老百姓每天遇到的問題，「有爭議的，慢慢再處理就好了，反正也那麼多年了」。

另外，是否犧牲主權去解決老百姓問題？柯文哲強調，他從頭到尾都沒有要犧牲主權，反正選舉到了，要是前後文讀過去沒問題，但是截取一段，斷章取義，其實就是新聞製造業。

而國民黨總統參選人侯友宜也發聲明「釣魚台是中華民國領土，「國家元首」應拚全力捍衛國家領土，堅持國家主權，沒有任何退讓空間。」柯文哲反嗆，「不然你們這麼多年有去解決蘇澳漁民的問題嗎？也沒有嘛，這時候突然變得國家主權講一大堆，那你平常在幹什麼？」