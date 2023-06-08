日前有某大型印刷電路板公司傳出要求員工實施「圓夢假」，遭地方政府認定為未通報的無薪假，勞動部證實，該公司經地方政府瞭解後，已在本期實施百餘人、實施情況為1天至30天不等，除了未依法通報外，其他違反勞動法令部分，地方政府也會依法裁罰。

據統計，本周無薪假共有1983家、1萬5707人實施，其中製造業有325家、7719人實施，支援服務業（旅行社）則有1001家、5084人實施，較上周減少177家、443人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。而減班休息的情況仍是每月17天至20天為多。

統計指出，雖然整體無薪假人數減少，但製造業不減反增123人，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，本期增加主要為某大型印刷電路板廠商原本不是主動通報減班休息，但經地方政府瞭解後已為其通報、規模數百餘人，並要求減班休息時間工資給付不得違反基本工資，其他如工資未全額給付也會依法裁罰；此外，也有某電子零組件商實施100多人。

黃維琛指出，目前減班休息集中在化學工業的橡膠業、金屬機電工業的工具機、自行車等。

黃維琛說，支援服務業（旅行社）則可能會因即將到來的暑假、旅遊旺季減少。