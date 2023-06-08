1992年索羅斯因擊潰英國央行、讓旗下量子基金大賺10億美元而一戰成名，此役在背後策動放空英鎊交易的操盤手即是Druckenmiller。

Druckenmiller之後自立門戶創立投資管理公司「杜肯家族辦公室」（Duquesne Family Office）並擔任執行長。這位傳奇投資人周三在「Bloomberg Invest」論壇上表示，美國經濟可能「硬著陸」，高利率將衝擊各個經濟領域，「部分經濟領域尚未感受到高利率帶來的衝擊，矽谷銀行（SVB）、Bed Bath & Beyond等企業破產可能只是冰山一角，可能有更多潛在的未爆彈」。

索羅斯基金管理公司（Soros Fund Management）執行長Dawn Fitzpatrick在這場活動上表示銀行業的動盪尚未結束，可能有更多銀行、可能是小型銀行倒閉。

其他與會者亦表達類似的擔憂，即聯準會將維持高利率以抑制通膨，但借貸成本升高將給民間信貸或商業地產等某些市場領域構成巨大壓力。

在談到有AI股王之稱的輝達近來股價狂飆，Druckenmiller表示他看好AI族群，主要看好輝達，「和加密貨幣不同，我認為AI是真實的，如果AI前景如他所想那樣壯大，那麼輝達將是我們想要持有至少兩年或三年、甚至更久的股票，而非只是短短10個月」。他並表示，即使經濟硬著陸給AI發展帶來衝擊，但長期而言，輝達的成長前景仍然樂觀。

根據5月中旬向美國證券交易委員會提交的監管文件，今年第一季杜肯家族辦公室持有之輝達股票從前一季的583,000股增加至791,000股，持股總值升至約2.2億美元。