博大今天舉行股東會，會中通過111年財報，博大合併營收為18.03億元，年成長19.62%，營業毛利為8.35億元，年增14.8%，營業淨利為5.84億元，年增9.82%，稅後盈餘為6.91億元，年成長78.72%，每股盈餘為9.03元，其中電源供應器佔整體營收比重98.38%，且各領域產品皆呈現成長，醫療產品成長率高達60%。

若依地區來看，111年銷售仍以歐洲為主，美洲、大中華區及泛亞洲地區居次。

博大自結今年前4月稅前盈餘為2.71億元，年衰退4.44%，每股稅前盈餘為3.48元，累計前5月合併營收為7.84億元，年增22.41%。

儘管工控客戶需求趨緩，訂單狀況較不理想，但醫療及鐵道工程接單狀況良好，博大預期，第2季會比第1季好。

博大表示，目前到今年10月的訂單沒問題，依過去傳統來看，下半年還是會比上半年好。

供應鏈往東南亞前進速度愈來愈快，原以兩岸為主要生產據點的博大也跟進，決議投資800萬美元(約新台幣2.45億元)於越南設廠，博大指出，公司於北越地區已覓土地準備購地自建設廠，至於動工時間仍在評估之中，根據規劃，越南廠預計2025年完成加入量產。

博大今天股東會也完成增選一席獨立董事，新任獨立董事為張佳明。