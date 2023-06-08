搶攻夏日餐飲商機，礁溪寒沐酒店各餐廳與酒吧即日起至8月31日聯手推出「夏日FUN肆吃喝」一系列優惠活動，其中「MU BAR」推出兩款「夏日水果特調」每杯380元+10％，點三杯可享86折，並加碼贈「MU醬」絨毛娃娃乙隻。「MU BAR」與「川薈」亦推出指定飲品無限暢飲，每位299元起+10％。「MU TABLE」自助餐廳指定餐期可享「醉」好時光，祭出DIY特色調酒與拉霸生啤酒機，成人每位1,080元起+10％。此外，沐選推出人氣美食「椒香炭烤全雞」，下殺64折只要319元。

礁溪寒沐「MU BAR」打造兩款清涼消暑的果香飲品，每杯380元+10％。「光芒橙舞」是台南愛文芒果的新鮮果肉搭配柳橙汁，味道香甜、果香飽滿。「甜蜜盛夏」使用鮮甜熟透的哈密瓜紅果肉與些許冰塊一起打成細緻冰沙，擠上鮮奶油後，鋪上滿滿的果丁，口感綿密如雪泥。一杯夏日水果特調搭配一隻「MU醬」吸鐵娃娃，每組550元。消費滿三杯夏日水果特調，加贈「MU醬」30公分絨毛娃娃乙隻。

「MU BAR」內設置斥資百萬、宜蘭唯一的室內高爾夫模擬器設備，近300吋的超大螢幕結合3D虛實融合的世界頂級球場模式，無論晴天雨天都能輕鬆揮桿，感受暢打高爾夫球的快感。凡消費使用該高爾夫設備，每位加價299元+10％，即可體驗精選軟性飲品歡樂暢飲，若加價359元+10％則可升級享受柏克金生啤酒與精選軟性飲品無限狂飲。

賓客至寒沐酒店「川薈」中餐廳用餐，每位加價299元+10％亦可享受柏克金生啤酒無限暢飲，主廚特別推薦多款適合與啤酒一起享受的美饌，包含酸甜開胃的「金棗青麻嫩子排」480元+10％，以礁溪盛產的金棗蜜餞入菜，每一口都能品嘗到淡雅果香與椒麻香氣。饕客必點的「重慶水煮嫩肥牛」1,080元+10％，肥嫩的安格斯牛肉片，完美吸附以辣椒、花椒、特製辣油及客家酸菜等熬煮的湯頭，口口香麻帶勁。適合多人歡聚的「相思木燻燒鵝五吃」3,780元+10％，將傳統粵式燒鵝結合川菜香料與西式料理元素，幻化成五道創意菜，包含麻辣乾鍋鵝架子、竹炭翠瓜鵝肉堡、片皮鵝、蘿蔓鵝鬆嘎？脆及啤酒醬菜鵝骨湯，玩味新吃法。

「MU TABLE」自助餐廳平日晚餐與假日午、晚餐的餐檯升級，規劃多樣化的酒精飲品，包含可以自行調配的「DIY特色調酒」吧檯，依循步驟輕鬆調出多款經典調酒，例如「莫西多」、「螺絲起子」及「自由古巴」等，以及融合宜蘭在地金棗醬的「蘭陽微醺」、「MU TABLE特調」等寒沐限定酒款，體驗當調酒師的樂趣。此外，現場並設置「自助拉霸生啤酒機」，想喝多少由自己決定。特色美食推薦包含現切的爐烤牛肉、日式生魚片與壽司、現點現煎的現流魚，以及全新登場的「義式蒜香奶油紙包鱸魚」等豐盛異國佳餚。

礁溪寒沐酒店「沐選」外賣店同步推出饕客必BUY的「椒香炭烤全雞」下殺64折，優惠價319元。整隻雞以羅勒葉與奧勒岡香料粉醃製一天後，將在地的宜蘭三星蔥置入肚內，入爐烘烤逼出誘人的油脂香韻與青蔥香氣，佐沾以水果烤肉醬與花椒油調製的獨門醬汁，鹹香多汁與獨特的香麻口感，令人吮指回味。椒香炭烤全雞須提早一日進行訂購。

【禁止酒駕．未滿十八歲者禁止飲酒】