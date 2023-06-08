桃園市八德區如火如荼建置捷運綠線，主幹道介壽路沿線有許多施工工區，豈料昨深夜有名陳姓男駕駛因不熟路況，一頭撞進施工工區，發出巨大聲響，工區遭撞後圍籬、三角錐噴飛，還差點波及一旁的車輛，所幸陳男僅手部骨折，後續事故肇事責任尚有待調查釐清。
據監視器影片可見，陳男駕駛的賓士車在前面1輛車輛打方向燈靠右後，逐漸往左偏移並加速，甚至跨越對向車道，最後一頭撞進工地，造成車輛擋風玻璃大面積裂開、車頭嚴重毀損，甚至差點波及到前方車輛。民眾發文寫下「超扯，賓士撞入施工工程」，引起網友熱烈討論紛紛留言說「路況不熟想超車，結果出界了，這下芭比Q了」、「這一撞可能又要延後3年才完工」、「人家只是想早一點搭到捷運而已」。
八德警分局交通分隊分隊長陳建名回應， 7日23時許有名24歲的陳姓男子駕駛自小客由介壽路2段路往大溪方向行駛，至捷運施工路段428巷口時，因陳男不熟悉路況衝入工地，導致陳男手部骨折，送醫救護已無大礙，陳男酒測值為0，後續事故肇事責任正調查釐清中，另也呼籲用路人，行駛時應隨時注意車前狀況，避免類似交通事故發生。
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