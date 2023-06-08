前中油員工黃耀進、黃英傑遭高雄檢廉查獲違法組成國營事業招考槍手集團，助29位考生考上中油、台電等六大國營企業，不法獲利超過5000萬元。黃男一審被依詐欺罪判3年6月，中鋼另求償160萬元。高雄地院認為，事件爆發後每年仍有6、7000名考生想考進中鋼，中鋼並無實質損失，最後判中鋼敗訴，可上訴。

黃耀進、黃英傑組槍手集團，2020年接受考生委託，以高價誘惑高學歷、理工名校出身的高材生充當槍手應試，考試前，集團將考生與槍手的大頭照合成，變造應考證件，或假藉遺失向健保署申請遺失補發新健保卡後，交由槍手應付查驗。

集團從2015年開始，至少成功幫助29名考生進入中油任職，每筆價碼從90至130萬不等，不法獲利超過5000萬元，槍手集團被破後，黃耀進、黃英傑遭檢方起訴，而靠著作弊錄取的考生，則全數被中油解職。

槍手代考案件爆發後，中油認為名譽受損，向黃耀進和黃英傑提告求償50萬元，並要求2人在報紙頭版登道歉啟事，還要在PTT八卦版連續30天PO道歉文。但法官認為事件爆發後，中油報考人數不減反增，且靠舞弊考上中油的考生在職時表現良好，薪水和獎金共領了276萬元，因此認定中油名譽未受到損害，判中油敗訴。

中鋼公司則對黃耀進提告，讓梁姓、李姓考生舞弊進中鋼，導致中鋼付給他們37萬元薪水、訓練費用9萬餘元，以及服裝、安全護具費用1萬元，再加上非財產上損害109萬元，共求償160萬元。

黃男當庭坦承替考生作弊，但強調中鋼付出的這些費用和他沒有因果關係。

高雄地院認為，中鋼理應提供薪水等相關費用給員工，槍手舞弊集團案件爆發後，每年仍有6、7000名考生想考進中鋼，難以認定中鋼企業文化受破壞，導致評價受貶抑，最後駁回中鋼之訴，全案仍可上訴。