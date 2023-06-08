中正預校爆出隱匿流感群聚感染事件，高市衛生局7日證實採證的4名學生中有3名為流感為A型流感，確認此波病毒為A流造成，截至8日為止已有85名學生感染。中正預校7日表示，學校自8日起停課1周，至於隱匿一事則表示，是因新的承辦人員未弄清防疫規定，導致延遲通報，絕非隱匿。

中正預校5月11日出現第一起流感病例，後續疫情持續擴大，直至7日事情爆發，已有至少65名學生感染，經衛生局檢驗發病學生，4人中有3人為A型流感病毒，卻此波疫情為A型流感造成。

衛生局也因中正預校為第一時間通報群聚感染依法開罰1萬2000元，並責令針對已群聚感染班級從昨日起停課1周至12日。

但直至8日，確診A型流感人數新增至85例，包含高一共3班、高二共7班學生感染，衛生局表示，衛生局會持續督導中正預校依據傳染病防治法暨「高雄市學校類流感、腹瀉及水痘群聚通報規定」落實校園防疫措施，每日2次以上漂白水環境消毒，消毒重點含教室、宿舍及公共空間、廁所、浴室，並停止社團活動、班級交流活動，針對容易交叉污染的飲水機暫停使用等。此外，請校方每日執行疫情監測及教職員工生健康管理，有症狀務必儘速通報衛生局，防範疫情於校園擴散。

而中正預校7日表示，鑑於部分學生上呼吸道感染，為周延防治作為，已立即啟動應變機制，學校自 6月8日起全校停課1周，學生返家居隔管理，改採遠距教學方式授課；另學校同步進行全面清消作業，持續監測與掌握人員身體健康及心緒狀況。